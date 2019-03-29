Общество

Набережная Великой в дни проведения Ганзы превратится в «живую реку»

Набережная Великой в Пскове в период проведения Международных Ганзейских дней превратится в «живую реку». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Набережная станет «живой рекой», где будут перемешиваться торговые точки, ремесленные ряды и сценические площадки. Для этого будет задействована практически вся набережная вплоть до Милицейской набережной», - отметил гость студии. Финский парк на берегу Псковы станет площадкой реконструкторов. В течение 4 дней они будут знакомить горожан и гостей города с бытом средневекового европейца. По разным оценкам, на Ганзу в Псков приедет от 500 до 1000 реконструкторов.

В проведении Ганзейских дней помимо набережных будут задействованы Октябрьская площадь, площадка на улице Пушкина у дежурной аптеки, Детский парк и территория у Дома спорта. На территории Псковского кремля состоится показ оперы «Псковитянка». Поскольку площадка сможет вместить ограниченное количество зрителей, рассматривается возможность трансляции оперы на специальных видеоэкранах, которые можно было бы установить в местах массового скопления народа.