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Общество

Жители Псковской области сегодня снова напишут «Тотальный диктант»

13.04.2019 09:43|ПсковКомментариев: 0

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих - пройдет сегодня, 13 апреля. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Начнется диктант в 14:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в Пскове будут представлены 8 площадок, регистрироваться на которые нужно в срочном порядке - некоторые из них уже полностью заполнены:

1) Центр Науки и спорта «Без предела» (Иркутский переулок, дом 2)

2) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» (улица Толстого, дом 18)

3) МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» (Сиреневый бульвар, дом 15)

4) МБОУ «ЦО «ППК» - 25 школа (улица Западная, дом 19) – регистрация закрыта

5) Клуб T.I.R. (улица Свердлова, дом 52) – регистрация закрыта

6) Проектный офис «КОМАНДА 2018» (улица Некрасова, дом 19) – регистрация закрыта

7) Кофейня «Бодрый день» (улица Советская, дом 23) – регистрация закрыта

8) Псковский государственный университет, аудитория 63 (площадь Ленина, дом 2) – регистрация закрыта

Напоминаем, что регистрация ведется на официальном сайте.

В этом году текст в Пскове по сложившейся традиции прочтут старейший преподаватель факультета русской филологии и иностранных языков Лариса Костючук, преподаватели Псковского государственного университета Светлана Лукьянова и Вадим Андреев, корреспондент ГТРК «Псков» Дина Дабришюте. Бессменным председателем экспертной комиссии «Тотального диктанта» в городе Пскове является заведующая кафедрой русского языка и русского языка как иностранного Лариса Попкова.

Региональными партнерами акции в Псковской области выступают областная общественная молодежная организация «Вечевой Орден», Псковское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы», проектный офис «Команда 2018», Псковский государственный университет и другие.

Кроме Пскова в этом году в «Тотальном диктанте» также будут принимать участие Печоры, Остров, Порхов, Невель, Дедовичи, Великие Луки, Писковичи и Дно.

Теги: #Тотальный диктант
Источник: Псковская Лента Новостей
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