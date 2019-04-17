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Общество

В Пскове по итогам первого дня конкурса «Полярная звезда» определились первые победители

18.04.2019 12:58|ПсковКомментариев: 0

В Пскове по итогам первого дня конкурса «Полярная звезда» определились победители в индивидуальных квалификационных заданиях, которые давались в рамках первого этапа конкурса, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Первый этап проводится с целью определения проверки   готовности личного состава групп спецназа к выполнению   учебно-боевых задач, как в индивидуальной подготовке участников, так и слаженности группы спецназа в целом.

Лучший результат среди пулеметчиков показал военнослужащий из Уссурийского соединения ВДВ.

Наибольшее количество баллов за выступление в таких номинациях, как «Минер под прикрытием», «Напарник», «Снайпер», «Гранатометчик» получили разведчики отдельной бригады специального назначения ВДВ из Подмосковья.

Среди командиров групп и их заместителей в условиях жесткой конкуренции победа досталась спецназовцам из Уссурийска.

Конкурс «Полярная звезда» состоит из шести этапов, в ходе которых участники   отработают различные нормативы в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки, с целью определения лучшей группы спецназа.      

Напомним, что конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» впервые будет проводится в рамках АрМИ-2019. Международный этап конкурса состоится под Брестом (Белоруссия).

Теги: #ВДВ #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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