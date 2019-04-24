Участники конкурса «Полярная звезда» под Псковом прошли по «минному полю»

На полигоне «Завеличье» под Псковом были подведены итоги по результатам четырех этапов конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда.
В течение суток участники в составе своих команд прошли по маршруту протяженностью 30 км, преодолели заминированный участок местности, выполнили стрельбу в составе группы СпН из штатного оружия как днем, так и ночью, отработали упражнение «Объект».
«На протяжении трех этапов лидеры неоднократно менялись местами, уровень конкуренции среди команд очень высокий, каждая команда идет за победой до конца», - сказал главный судья соревнований полковник Вячеслав Николахин.
«Например, лучшую стрельбу в составе группы СпН показала команда из Ивановской воздушно-десантной дивизии», - сказал главный судья.
Впереди участников соревнований ожидает финальная битва за победу, в ходе которой разведчики должны будут отработать упражнение «Налет» и «Отход после выполнения задачи. Эвакуация группы СпН».
Завершатся соревнования 26 апреля торжественной церемонией награждения победителей, как в командном, так и индивидуальном зачете по отдельным номинациям.