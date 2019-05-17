Общество

Юные пожарные из Псковской области заняли призовые места на межрегиональной встрече дружин

В Ленинградской области на базе оздоровительного детского лагеря «Зеленый огонек» прошла межрегиональная встреча дружин «Юный пожарный». В ней участвовали команды от принимающей стороны, а также из Псковской и Новгородской областей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соревнования состояли из четырех этапов. Сначала участники продемонстрировали свои знания в области пожарной безопасности. Затем юные пожарные проходили пожарно-прикладную эстафету, после чего стали участниками конкурса «Разведка пожара».

По итогам состязаний в возрастной группе 14–16 лет первое место заняла команда юных пожарных «Псков-1», второе место — команда «Псков-2», а третье место — команда «Пожарный патруль» из Ленинградской области.

В возрастной категории 10–13 лет команда из Псковской области «1-1-2» заняла второе место. Первыми стали участники команды «Искра» из Ленинградской области. Замкнула тройку лидеров также команда «Искра», но уже из Новгородской области.

Заключительным мероприятием встречи стала посадка «Дерева дружбы». Растение символизирует взаимодействие разных регионов России в области пожарной безопасности. Также участники выразили уверенность, что подобные соревнования станут регулярными.

Межрегиональная встреча пожарных дружин «Юный пожарный» задумывалась организаторами как место, где у детей будет формироваться активная гражданская позиция в области пожарной безопасности. Такими мероприятиями планируется не только привлекать новых участников в школьные пожарные дружины, но и помогать подросткам с определением будущей профессии.

В Псковской области лучшие пожарные команды школ определяются на конкурсе «Я и пожарная безопасность». В областной столице в 2019 году мероприятие прошло уже 15 раз.