Общество

Как избежать пожара, рассказали жителям Острова

3 июня на территории города Острова сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд, направленный на обеспечение пожарной безопасности граждан.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе мероприятия проведены беседы и инструктажи с населением по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту при использовании газового оборудования и недопущению детской шалости с огнем.

Среди населения распространены агитационные материалы на противопожарную тематику. Также населению напомнили телефоны экстренных оперативных служб.