Общество

Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем России

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. В поздравлении, опубликованном в СМИ, говорится:

«Дорогие великолучане! Сердечно поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто гордится великим прошлым своей Отчизны, богатым культурным и духовным наследием России.

Мы бережно храним ратные и трудовые традиции Родины, передаем из поколения в поколение память о героизме наших предков, испытываем уважение к их подвигам, и эти чувства дают нам силу для новых свершений во имя благополучия и процветания Великой России.

Сегодня все мы добросовестным трудом, доблестной службой, спортивными победами, достижениями в экономике, образовании, науке и культуре должны делать все возможное ради укрепления могущества Российского государства.

Великие Луки – промышленный центр Псковской области, на предприятиях города работают тысячи великолучан, которые вносят достойный вклад в устойчивое развитие нашего города, региона, страны.

Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам войны и труда, тем, кто подарил нам мирное небо, дал возможность жить, работать и воспитывать детей в свободном и независимом государстве.

Дорогие великолучане! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успешной реализации всех намеченных планов и плодотворной работы на благо Отечества, Псковской области и города Великие Луки! Добра и мира всем вам!».