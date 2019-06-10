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И. п. главы Пскова поздравила специалистов городской поликлиники с наступающим Днем медработника. ФОТО

И.п. главы города Пскова Елена Полонская поздравила с наступающим Днем медицинского работника специалистов Псковской городской поликлиники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

От имени псковичей она поблагодарила медиков за проводимую ими в городе Пскове работу. Особые слова признательности она адресовала главному врачу ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галине Неваленной за ее отзывчивость, внимание и неравнодушный подход к каждому пациенту, обратившемуся за медицинской помощью.

«Спасибо за ваш труд, профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и вклад в развитие здравоохранения. Ежедневная работа медиков требует не только современных знаний, высокой самоотдачи, но и проявления лучших человеческих качеств», - отметила Елена Полонская. И.п. главы города Пскова вручила врачам и медицинскому персоналу почетные грамоты Псковской городской Думы.

Галина Неваленная также поздравила коллег с предстоящим праздником и выразила благодарность муниципальным властям за помощь и поддержку.

Напомним, День медицинского работника (День медика) в России и странах СНГ по многолетней традиции отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. Этот праздник был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».