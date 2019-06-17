Общество

Вечер песни провели в Псковском облсовпрофе для представителей старшего поколения

17 июня в Псковском облсовпрофе в рамках социального проекта «Профсоюзное творчество» состоялось музыкальное мероприятие для представителей старшего поколения. Его организаторами выступили члены волонтерского отряда тимуровцев, а главными участниками стали бывшие узники концлагерей, пенсионеры и граждане, относящиеся к категории дети войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсофпрофа.

В дружественной атмосфере за чашкой чая и молодежь и старшее поколение исполнили более 20 песен, как народныx, так и ставшиx xитами в 50x — 70x годаx прошлого века.

Напомним, что волонтерский отряд действует в рамкаx проекта «Тимуровцы двух поколений», который реализуется общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона и команде волонтеров-студентов. С ноября 2018 года отряд тимуровцев принимает участие во втором этапе социального проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».

Добавим также, что социальный проект «Профсоюзное творчество» стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в 2018 году.