Общество

Из Псковской гордумы уходят управделами и начальник правового отдела

Два ключевых поста в Псковской городской Думе останутся вакантными в ближайшее время. В частности, должность управляющего делами Псковской городской Думы покидает Светлана Комарова. Она подтвердила этот факт корреспонденту Псковской Ленты Новостей, сообщив, что сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Вопрос по будущему месту работы в настоящее время открыт.

Светлана Комарова долгое время работала в аппарате Псковской городской Думы в период, когда главой города Пскова являлся Иван Цецерский. Напомним, в середине мая в связи с получением должности руководителя Национальной ассоциации местного самоуправления он досрочно сложил полномочия главы города, сохранив полномочия депутата городской Думы по округу №5, и переехал в Москву.

Кроме того, после отпуска с должности начальника правового отдела гордумы уходит Наталья Шикун. Напомним, этот пост она занимала с середины ноября 2018 года. Наталья Шикун имела опыт работы на муниципальной службе, работая в должности начальника правового отдела администрации Пскова при сити-менеджере Яне Лузине.

Ранее в Псковской гордуме сменился начальник пресс-службы.