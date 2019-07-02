Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов назначен председателем Арбитражного суда в Калуге

Бывший глава администрации Псковской области Владислав Туманов назначен председателем Арбитражного суда Калужской области. Соответствующий указ президента России Владимира Путина подписан в июне. Напомним, что ранее Владислав Туманов работал заместителем председателя арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
В настоящее время экс-губернатор находится в Псковской области, но уже в ближайшие дни отправится в Калугу.
В интервью Псковской Ленте Новостей Владислав Туманов, возглавляющий некоммерческое партнерство «Псковское землячество» сообщил, что как и прежде намерен регулярно приезжать в регион и участвовать в реализации проектов, направленных на развитие Псковской области.