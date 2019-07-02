Общество

Александр Козловский: Думаю, к началу учебного года детсад «Росинка» в Великолукском районе заработает

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский сообщил о состоянии ремонтирующегося детского сада «Росинка», находящегося в деревне Переслегино Великолукского района. Как Александр Козловский сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), депутат думает, что к 1 сентября ремонт в детском саду успеют закончить, и с начала нового учебного года учреждение будет функционировать.

«У нас произошла встреча-беседа с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Он попросил обратить внимание на этот детский сад, и я его посетил. Нашли совместное решение, в котором участвует район и непосредственно - область. Кроме того, нам удалось привлечь частного инвестора, чтобы восстановить объект, отремонтировать и запустить. И я надеюсь, что 1 сентября этот объект запустится», - отметил Александр Козловский.

Кроме того, депутат добавил, что этот детский сад начали приводить в порядок еще в предыдущие годы. Однако до конца довести работу не удалось из-за нехватки муниципального бюджета.

«Крыша уже практически отремонтирована. После ремонта крыши, когда прекратятся все протечка, возьмутся за ремонт внутренних помещений, приведут в порядок стены, потолки, проводку восстановят, - подчеркнул Александр Козловский. - Почему такая ситуация складывается? - к сожалению, ни регионального, ни местных бюджетов не хватает на такой ремонт детских садов, учреждений образования. Хотя на сегодняшний день ситуация поменялась: начали строиться новые школы, причем не только в наших городах, но и в районах. И очень важно, что появился такой частный инвестор, который неравнодушен к судьбе таких учреждений. И такое частное партнерство должно в регионе присутствовать повсеместно - это проявление заботы о своих сотрудниках, которые сами пользуются этими учреждениями».