Общество

Наталья Иванова оставила пост прокурора Локнянского района

Старший советник юстиции Наталья Иванова освобождена от должности прокурора Локнянского района по приказу генерального прокурора Российской Федерации (от 29.07.2019, № 758-к). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, Наталья Иванова ушла в отставку 14 августа.

«Наталья Иванова оставила пост в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (подпункт «а» пункта 3 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», - ред.), - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сейчас исполнение обязанностей прокурора Локнянского района возложено на заместителя прокурора, младшего советника юстиции Руслана Андруцеляка.

Напомним, Наталья Юрьевна Иванова стала прокурором Локнянского района в августе 2014 года. Она проходила службу в органах прокуратуры области с 1 июля 1998 года. До назначения - занимала должность прокурора Бежаницкого района. В ведомстве отметили, что за период службы в прокуратуре Наталья Иванова зарекомендовала себя квалифицированным специалистом, профессионально грамотным, инициативным и требовательным руководителем.