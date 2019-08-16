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Общество

Статистические факты о Псковской области: к 75-летию образования

23.08.2019 08:20|ПсковКомментариев: 0

Сегодня Псковская область отмечает 75-летие с момента образования региона. Псковская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.  В этом же году для осуществления статистического учета начало свою работу Управление статистики Уполномоченного Госплана СССР по Псковской области. Это были трудные годы после освобождения области, и учет только налаживался. О том, как жила Псковская область в начале своего образования и живет в настоящее время, говорят цифры, предоставленные к юбилею Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Население

По статистике населения за 1945 год имеются только данные о родившихся и умерших, браках и разводах. Родилось за год 12888 человек, умерло – 19073 человека. Было зарегистрировано 4999 браков и всего 15 разводов, на 1000 браков приходилось 3 развода.

Первые данные об общей численности населения области имеются на начало 1950 года. По оценке в области проживало 1044,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 199,4 тыс. человек и сельского – 845,2 тыс. человек.

По итогам переписи населения 1959 года (по состоянию на 15 января) на территории Псковской области проживало 952812 человек, в том числе городского населения – 253597 человек и сельского – 699215 человек. При этом доля женщин в численности населения составляла 57,5 процента, мужчин – 42,5 процента.

За прошедшие 75 лет численность постоянного населения Псковской области снизилась. На 1 января 2019 года она составила 629651 человек, в том числе городского населения – 447785 человек и сельского – 181866 человек.
В 2018 году родилось 5858 человек, умерло – 10894 человека. Стало регистрироваться меньше браков и больше разводов. В 2018 году зарегистрировано  3640 браков и 2702 развода, на 1000 браков приходилось 742 развода.

Объекты социально-культурного назначения

В 1945 году в области действовало 86 больничных учреждений на 3500 коек, 180 амбулаторно-поликлинических учреждений, 457 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работало 412 врачей всех специальностей и 2340 человек среднего медицинского персонала.

На конец 2018 года медицинскую помощь населению оказывали 32 больничных, 78 амбулаторно-поликлинических организаций и 347 фельдшерско-акушерских пунктов. Число больничных коек круглосуточных стационаров составило 5,3 тысячи. Численность врачей всех специальностей составляет 2138, среднего медицинского персонала – 6311 человек.

На начало 1945/46 учебного года в области насчитывалось 1814 государственных дневных общеобразовательных учреждений с численностью учащихся в них  190,5 тыс. человек и численностью учителей  6,5 тыс. человек, 11 государственных средних специальных учебных заведений с численностью студентов 2,1 тыс. человек, 3 самостоятельных высших учебных заведения с численностью студентов  200 человек. К концу 1945 года в области работало 121 дошкольное образовательное учреждение с численностью детей в них 4,4 тыс. человек.

На начало 2017/18 учебного года в области насчитывалось 253 организации (включая филиалы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, с численностью обучающихся в них 65,7 тыс. человек. На начало 2018/19 учебного года осуществляли деятельность 3 образовательных организации высшего образования, численность студентов в них составила 11,4 тыс. человек (с учетом обучающихся в филиалах). На конец 2018 года в области насчитывалось 106 дошкольных образовательных организаций на 21339 мест, воспитанников  в них – 22,5 тыс. человек.

В 1945 году работали 559 общедоступных библиотек, их библиотечный фонд составлял 0,4 млн. книг, 77 киноустановок с платным показом фильмов, 677 учреждений культурно-досугового типа и 3 музея.

На конец 2018 года в области насчитывалось 301 общедоступная библиотека с библиотечным фондом 6,7 млн. экземпляров, 294 организации культурно-досугового типа, 3 профессиональных театра и 18 музеев.

Жилищные условия и строительство

На конец 1945 года общая площадь жилищного фонда (без индивидуального)  в городских поселениях составляла 216 тыс. квадратных метров. Только 6 процентов этого жилищного фонда были оборудованы водопроводом и канализацией и 0,8 процента – центральным отоплением.

В области за период послевоенного строительства в 1946-1950 годах (в среднем за год) было введено жилых домов 450,7 тыс. квадратных  метров общей площади.

Жилищный фонд области на конец 2018 года составил 19573,7 тыс. квадратных метров,  в городских поселениях – 12552,5,  в сельских поселениях – 7021,2 тыс. квадратных метров. Водопроводом было оборудовано 60,2 процента общей площади жилищного фонда, канализацией – 57,1, отоплением – 68,5, горячим водоснабжением –  47, газом (сетевым, сжиженным) – 74 процента.

За 2018 год в области введено в действие жилых домов общей площадью 235,9 тыс. квадратных метров, в том числе индивидуальными застройщиками – 108,9 тыс. квадратных метров.

Сельское хозяйство

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 1945 году составили 527,3 тыс. гектаров, из них зерновых культур – 381,5, льна-долгунца – 34,5, картофеля – 58,8, овощей – 12,9, кормовых культур – 39,4 тыс. гектаров. Валовые сборы зерна (в первоначально-оприходованном весе) в хозяйствах всех категорий составили 204 тыс. тонн, льноволокна – 5,4, картофеля – 466,3 овощей – 87 тыс. тонн. Урожайность зерновых культур (в первоначально-оприходованном весе) составляла 5,3 центнера с гектара, льноволокна – 1,6, картофеля – 79, овощей – 67 центнеров с одного гектара.

Поголовье крупного рогатого скота  на конец 1945 года в хозяйствах всех категорий составляло 286,9 тыс. голов, в том числе коров – 165,7, овец и коз – 228,8, лошадей – 67,1, свиней – 45,3 тыс. голов.

В 2018 году посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составили 238,2 тыс. гектаров, из них зерновые и зернобобовые культуры – 28,2, технические культуры – 9,0, картофель – 8,2, овощи – 1,8, кормовые культуры – 191,0 тыс. гектаров. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур составили: зерна (в весе после доработки) – 47,2 тыс. тонн, картофеля – 122,4 тыс. тонн, овощей – 31,6 тыс. тонн. Урожайность в 2018 году зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составила 18,2 центнера с гектара, картофеля – 149,1 овощей – 161,3 центнера с гектара.

На конец 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 71,6 тыс. голов крупного рогатого скота, из них коров – 35,4, овец и коз – 33,8, лошадей – 1,3, свиней – 1153,6 тыс. голов.

Промышленное производство

Предприятиями области за 1945 год было выпущено основных видов промышленной продукции: 2278 тонн мяса, включая субпродукты, 294 тонны масла животного, 254 тонны колбасных изделий, 27 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 90 тыс. куб. метров пиломатериалов, 41 тыс. погонных метров льняных тканей, 51 тыс. пар обуви кожаной, 24 тыс. штук трикотажных изделий, 94 тыс. тонн торфа топливного.

В 2018 году в области было произведено основных видов продукции: 115,3 тыс. тонн свинины, кроме субпродуктов, 63,2 тыс. тонн колбасных изделий, включая изделия колбасные для детского питания, 30,7 тыс. тонн полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных, 29,7 тыс. тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения, 17,3 тыс. тонн рыбы переработанной и консервированной, 13,6 тыс. тонн сыров, 2,8 тыс. тонн масла сливочного, 125,7 тыс. куб. метров пиломатериалов хвойных пород.

Торговля

Число предприятий розничной торговли на конец 1945 года составило 1162 единицы, в том числе государственной торговли – 544, потребительской кооперации – 618 единиц. Число предприятий общественного питания – 286 единиц, из них в государственной торговле – 196, в потребительской кооперации – 90 единиц.

Число предприятий розничной торговли в области на конец 2018 года (по данным органов местного самоуправления) насчитывало 3911 магазинов, в том числе 11 гипермаркетов, 127 супермаркетов, 8 универмагов, 182 специализированных продовольственных магазина, 979 специализированных непродовольственных магазинов, 1486 минимаркетов, 1118 прочих магазинов. Среди предприятий общественного питания общедоступные столовые, закусочные составили 149 единиц, рестораны, кафе, бары – 405 единиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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