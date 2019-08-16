Общество

Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился эстафетой «Зарница»

25 августа первокурсников Академии ФСИН России (г. Рязань) и Псковского филиала академии объединила военно-патриотическая эстафета «Зарница», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии.

Курсанты двух городов отрабатывали учебно-тактические, служебно-боевые задачи, направленные на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС.

Команды первокурсников прошли 15 контрольных точек, которые включали в себя задания по поиску мины и предмета в транспортном средстве, обнаружению преступника по описанию, выполнение силовых и стрелковых упражнений, преодоление полосы препятствий и переправу раненого сотрудника.

Победители военно-патриотического марафона «Служу России!» будут награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, 2 сентября 2019 года.

Напомним, что с 19 по 25 августа в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России проходил военно-патриотический марафон «Служу России!», направленный на развитие у курсантов морально-волевых качеств, необходимых для выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств, патриотическое воспитание.