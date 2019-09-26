Общество

Псковской таможней возбуждено 11 административных дел по незаконному перемещению сигарет

В сентябре Псковской таможней возбуждено 11 дел об административных правонарушениях при выявлении незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза подакцизной продукции, в частности сигарет. Во всех случаях нарушители таможенного законодательства пытались сокрыть товар от таможенного контроля.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, большая часть зафиксированных случаев незаконного перемещения табачной продукции выявлена на автомобильных пунктах пропуска на российско-латвийской границе. Сокрыть сигареты от таможенного контроля в различных технологических полостях автомобилей пытались граждане Латвии, Эстонии, Беларуси и России.

Общее количество изъятого товара составило 3000 пачек сигарет, сигареты помещены на ответственное хранение.

В рамках административных дел проводятся расследования.