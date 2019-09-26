Общество

Кадастровая палата разъяснила жителям Псковской области порядок выдачи документов после регистрации или кадастрового учета

Кадастровая палата по Псковской области разъяснила жителям, как после регистрации или кадастрового учета вовремя получить документы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, схема хранения и выдача документов, невостребованных по результатам оказания государственных услуг в Кадастровой палате, организована в соответствии со схемой внутриведомственного взаимодействия между филиалом, управлением Росреестра по Псковской области и ГБУ Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

«МФЦ обеспечивает хранение в течение 30 календарных дней, далее документы поступают в межрайонный и территориальные отделы (по районам области) филиала. Кадастровая палата по псковской области осуществляет их дальнейшее хранение и выдачу», - отметили в пресс-службе Кадастровой палаты.

Также в ведомстве добавили, что заявитель может получить информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения, если в филиал обратится лично или по телефону: (8112) 649301 (доб. 2140, 2135).

При обращении заявителя лично работник Кадастровой палаты предлагает заявителя обратиться в территориальное подразделение филиала по месту хранения невостребованных документов для получения их в день обращения либо заполнить на месте заявление, выбрав иной способ получения невостребованных документов. Заявление в соответствии с логистикой перемещения документов будет доставлено в соответствующее подразделение.

«Способ получения своих документов заявитель указывает в заявлении», - подчеркнула эксперт Кадастровой палаты Валентина Иванова.

Как уточнили в ведомстве, если документы подавались в другом регионе (экстерриториальный принцип), филиал в течение 2 рабочих дней отправляет уведомление в филиал по месту хранения документов. Филиал, который хранил эти документы, также в течение 2 рабочих дней организует отправку их по месту подачи заявления. При получении документов - будет организована выдача заявителю.

На платной основе может быть организована курьерская доставка. Заявление может быть подано любым удобным для заявителя способом: посредством почтового отправления, использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети-интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг или непосредственно обратиться в ГБУ Псковской области «МФЦ».

Хранение документов, подготовленных по результатам учетно-регистрационных процедур и не полученных заявителем, осуществляется в порядке общего делопроизводства. Хранение указанных документов сроком не ограничивается. Невостребованные документы к заявлениям о кадастровом учете и регистрации прав, поданные с 1 марта 2018 года, хранятся в филиале. Документы по более ранним обращениям хранятся в eправлении Росреестра по Псковской области.