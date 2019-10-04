Общество

Губернатор Псковской области поблагодарил учителей за ответственный труд и любовь к делу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с учителей с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя! В Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, и от труда каждого зависит квалификация всех наших специалистов, мировоззрение и система ценностей молодого поколения, сохранение наших традиций и культуры. Мы хорошо понимаем, что в системе образования Псковской области еще многое предстоит сделать: где-то необходим капитальный ремонт, где-то — техническое перевооружение, включая строительство современных спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов. Однако у нас уже есть хорошие примеры слаженной работы, которая помогает преобразить образовательную сферу», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор Псковской области добавил, что с 2017 года каждое 1 сентября в Псковской области открывается новая школа. Сейчас готовится к открытию второй «Кванториум», ремонтируются спортзалы, обновляется фонд школьных библиотек. А с 2020 года заработает программа программу «Земский учитель».

«Уважаемые педагоги! Искренне благодарю вас за ответственный труд и любовь к своему делу. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и талантливых учеников!», - заключил Михаил Ведерников.