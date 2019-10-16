Общество

В Пскове продолжается акция «Вторая жизнь вещам»

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает акцию «Вторая жизнь вещам». Присоединиться к акции может каждый желающий – жители города, трудовые коллективы, семьи, школьники и студенты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Детского фонда.

Первые участники акции уже доставили собранные вещи в офис Детского фонда. К примеру, сотрудники обувной фабрики «Nordman» привезли много детских и подростковых вещей, обуви и детских книжек. Кроме этого, сотрудники передали канцелярские товары, сладости и новые игрушки для детей. А ученики школы №12 доставили в офис Детского фонда игрушки, канцелярию, гигиенические товары и сладости для девочек и мальчиков из нуждающихся семей.

От имени своих подопечных Детский фонд благодарит сотрудников и руководство обувной фабрики «Nordman» в лице Юрия Сорокина; учеников и учителей МБОУ «СОШ №12» в лице директора Виктора Аксёнова за добрую инициативу.

Напомним, что в Детский фонд ежедневно поступают просьбы о помощи от нуждающихся семей с детьми. Многие семьи оказываются в тяжёлом положении из-за низкого уровня дохода, другие попадают в критическую ситуацию совершенно неожиданно – виной этому может послужить пожар, смерть родственников, другие трагические события. Несмотря на то, что отзывчивые люди постоянно приносят вещи, этого не хватает – из-за большого количества подопечных склад Фонда часто оказывается полупустым.

Сотрудники Фонда призывают всех поучаствовать в сборе детских вещей и присоединяться к акции «Вторая жизнь вещам», которая продлится до 31 октября. Для участия в акции необходимо:

Предложить семье, друзьям или коллективу поучаствовать акции; Оповестить своё окружение о сборе вещей и выбрать ответственного; Собрать вещевую помощь; Доставить собранные вещи в Детский фонд по адресу ул. Я.Фабрициуса, д. 2а, кабинет 15. Мы работаем по будням с 9:00 до 17:00 без обеда; Получить сердечную благодарность.

Более подробную информацию вы можете прочитать в группе Детского фонда Вконтакте: https://vk.com/pskovchildfond или уточнить по телефону: 73-58-80.