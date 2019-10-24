Общество

Михаил Ведерников поздравил таможенников Псковской области: Блестяще справляются

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов таможенных органов региона. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, с торжественной речью губернатор обратился к таможенникам 25 октября.

«Уважаемые сотрудники и ветераны таможенных органов Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Исторические и географические факторы сделали таможенную службу одним из важнейших ведомств, действующих на территории Псковской области. Общие границы одновременно с тремя государствами предоставляют не только большие возможности для экономического роста, но и серьезный вызов безопасности наших рынков. Но не могу не отметить, что псковские таможенники блестяще справляются как с защитой национальных интересов, так и с задачей пополнения федерального бюджета», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников упомянул, что в 2018 году таможенные органы региона перечислили платежей в государственную казну почти на 26 миллиардов рублей.

«Вашими усилиями Псковская область вносит важный вклад в развитие страны, обеспечивает комфортные условия для развития сельского хозяйства и промышленности. Благодарю наших таможенников за доблестный труд и желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!», - заключил губернатор.