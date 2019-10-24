Общество

Губернатор Псковской области выразил соболезнования близким Валерия Кондратьева

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам экс-председателя Псковского областного суда Валерия Кондратьева, в связи со скоропостижной смертью последнего. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с невосполнимой утратой. Всю свою профессиональную жизнь Валерий Николаевич посвятил служению букве и духу закона, защите законных прав и свобод жителей Псковской области. Его уважали за профессионализм, честность и порядочность, он был авторитетом в профессиональной среде. Светлая ему память!» - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, Валерий Кондратьев ушел из жизни 25 октября, в возрасте 69 лет.