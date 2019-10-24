Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Золотая осень где отдохнуть?
Розыгрыш Билетов
Кто такие шабашники?
не думай о Yota
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Штраф за оскорбление коллектора
Аварий не будет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Вера Брежнева в Пскове
Где переобуть машину?
Идеальное авто в Автотим
Дом от А до Я
Сапоги на первые морозы
Не в коня корм?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Проблемы и долги по ЖКХ
 
 
 
ещё Общество 24.10.2019 10:332 Псковский школьник Иван Степанов получит награду в Москве за спасение тонущего ребенка 28.10.2019 21:340 Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках ПФР 28.10.2019 21:250 Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО 28.10.2019 20:220 В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек 28.10.2019 19:334 Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4% 28.10.2019 19:260 Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
 
 
 
Самое популярное 27.10.2019 20:1218 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО 25.10.2019 10:512 На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки 25.10.2019 16:598 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019 14:0016 Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»? 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек

28.10.2019 20:22|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире существует еще и такой праздник, как День бабушек и дедушек, который в настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира. В России его празднование приходится на 28 октября.

В численности населения Псковской области в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины: на начало 2019 года на 1000 мужчин приходилось 1969 женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения в этой возрастной группе становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 лет составляло 1466 человек, в возрасте 65-69 лет – 1730 человек, в возрасте 70-74 лет – 1946 человек, в возрасте старше 75 лет на 1000 мужчин приходилось 3233 женщины

116 мужчин и 75 женщин «элегантного» возраста (старше 60 лет) в 2018 году вступили в брак, из них 22 мужчины и 11 женщин ранее не состояли в браке.

Многие граждане в возрасте старше 60 лет продолжают трудовую деятельность. По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году уровень занятости населения в возрасте 60-69 лет составил 24,5%, в возрасте 70 лет и старше – 1,8% населения соответствующего возраста.

Прожить долго и счастливо, сохранив крепкое здоровье, – об этом мечтает каждый. Люди, достигшие 80-летнего возраста, по праву могут считаться долгожителями. В Псковской области по оценке на начало 2019 года в возрасте 80 лет и старше проживало 28435 человек. Подавляющее большинство долгожителей – женщины (22397 человек), а мужчин в возрасте 80 лет и старше – 6038 человек.

По оценке, долгожителей, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, на Псковщине 57 человек, 22 из них живут в областном центре.

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования, половозрастном и национальном составе населения страны. Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.

«Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. По получении окончательных результатов – в 2021–2022 годах – мы сможем составить точную статистическую картину о пожилых жителях Псковской области», - сообщили в Псковстате.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 907 человек
28.10.2019, 21:340 Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках ПФР 28.10.2019, 21:250 Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО 28.10.2019, 21:141 В текущем году в Псковской области намолотили в 3 раза больше зерна, чем в прошлом 28.10.2019, 21:020 В Псковском районе будут судить ревнивца, ударившего сожительницу ведром
28.10.2019, 20:500 15 работ отобрано в Псковской области на Всероссийский этап Международного конкурса «Красота Божьего мира» 28.10.2019, 20:360 Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание» 28.10.2019, 20:220 В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек 28.10.2019, 20:100 Областная библиотека приглашает на концерт
28.10.2019, 19:590 До трех лет лишения свободы грозит жителю Тямши, избившему соседа 28.10.2019, 19:414 Реплика Донецкого: Лакмусовый ветер 28.10.2019, 19:334 Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4% 28.10.2019, 19:260 Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
28.10.2019, 19:150 Усвятский район отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 28.10.2019, 19:020 Стихийную свалку ликвидировали в деревне Лавры в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» 28.10.2019, 18:570 Аварийно-диспетчерская служба псковского «Горводоканала» работает в усиленном режиме 28.10.2019, 18:540 Порховская коррекционная школа-интернат незаконно привлекала к работам подростков
28.10.2019, 18:410 Опубликована программа «Ночи искусств» в Изборске 28.10.2019, 18:380 День детских шахмат прошел в Псковской области 28.10.2019, 18:310 Хочешь скидку - принеси тыкву 28.10.2019, 18:280 В ДТП в Крестах водитель иномарки получил перелом ключицы
28.10.2019, 18:191 «Супер фитнес» поможет похудеть к Новому году 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова 28.10.2019, 18:092 Участницы «Мисс Псков 2019» приняли участие в брендовой фотосессии 28.10.2019, 18:090 Как подсчитывается общий доход семьи при оформлении ежемесячной денежной выплаты из средств МСК?
28.10.2019, 18:023 В ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове автоледи получили ушибы почки и грудной клетки 28.10.2019, 18:010 Более 100 псковских школьников участвуют в Псковском детском форуме и проекте «Поверь в себя» 28.10.2019, 17:555 ​​​​​​​Интерактив: Кромешный мрак «Простории» 28.10.2019, 17:411 Два офиса врача общей практики в ближайшие дни возобновят работу после ремонта
28.10.2019, 17:412 Василий Осипов об усилении ветра: «Все структуры для ликвидации последствий стихии были задействованы своевременно и оперативно» 28.10.2019, 17:390 Профактив Псковской городской поликлиники отработал навыки профилактики эмоционального выгорания 28.10.2019, 17:260 Рынок недвижимости в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 28.10.2019, 17:150 Евгений Седов: Возникающие вопросы власти Палкинского района решают с «Экопромом» совместно
28.10.2019, 17:061 В гидрометцентре рассказали о ближайшем изменении ветра в Пскове 28.10.2019, 16:570 Изменения законодательства в сфере ТКО обсуждают на семинаре в Псковской городской Думе 28.10.2019, 16:452 Власти Пскова судятся с подрядчиком по реконструкции общественной территории на проспекте Энтузиастов 28.10.2019, 16:450 На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела пройдет акция «Заявитель»
28.10.2019, 16:380 Современные станки Felder поступили в Псковский политехнический колледж 28.10.2019, 16:240 Отечественные сварочные электроды: пример правильного импортозамещения 28.10.2019, 16:191 «Да будь я хоть негром преклонных годов…» 28.10.2019, 16:121 5 ноября дольщики озвучат свое решение в отношении дома на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 16:010 Супружескую пару избили возле ночного клуба в Великих Луках 28.10.2019, 15:480 Ситуацию с состоянием Советского моста вновь вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения 28.10.2019, 15:450 «Единая Россия» сделала подарок псковской школьной библиотеке 28.10.2019, 15:331 Областные власти предлагают сделать общественную парковку, чтобы сдать проблемный дом на Юбилейной в Пскове
28.10.2019, 15:240 На профсоюзной базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась вторая репетиция молодежной «Танцетерапии» 28.10.2019, 15:173 Псковские энергетики используют дроны для сокращения времени обследования линий после непогоды 28.10.2019, 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО 28.10.2019, 15:021 300 тысяч рублей планируется выделить на повторную госэкспертизу проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель»
28.10.2019, 14:560 Дмитрий Шахов принял участие в официальных мероприятиях празднования 100-летия Государственного университета управления в Москве 28.10.2019, 14:496 Александр Братчиков предложил вариант решения для проблемного дома на улице Юбилейной в Пскове 28.10.2019, 14:371 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019, 13:531 Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
28.10.2019, 13:420 Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга 28.10.2019, 13:260 Руководство двух колоний Псковской области уличили в необоснованном поощрении осужденных 28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии
28.10.2019, 13:130 Прокуратура обязала администрацию Порховского района выплатить задолженность за ремонт «Полонской школы» 28.10.2019, 13:040 Уголовное дело завели на жителя Печор, применившего насилие к полицейскому 28.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 28.10.2019, 12:5610 Псковский общественный туалет: он вроде есть, а вроде и нет
28.10.2019, 12:480 Футболисты ФК «Псков-747» 2002 года рождения узнали своих соперников на финале первенства России 28.10.2019, 12:350 Палкинский мошенник потратил почти полмиллиона на строительство несуществующего дома 28.10.2019, 12:270 В поездах РЖД откажутся от деления на плацкарты и купе 28.10.2019, 12:200 Банк «Открытие» и ВКонтакте запускают третий сезон грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей
28.10.2019, 12:180 «Большой этнографический диктант» напишут псковичи 1 ноября 28.10.2019, 12:100 Прокуратура обнаружила порховского предпринимателя, незаконно утилизирующего отходы 28.10.2019, 12:001 Детский сад в Опочке отметил столетний юбилей 28.10.2019, 11:580 Великолучанин ночью влез в окно магазина и совершил кражу
28.10.2019, 11:530 «Постскриптум»: Кадровые перестановки у псковских «единороссов» и создание Архсовета 28.10.2019, 11:520 В Гдовском лесу спасатели нашли потерявшегося 80-летнего пенсионера 28.10.2019, 11:440 Псковские таможенники отрабатывали действия при выявлении радиационно-опасных объектов 28.10.2019, 11:371 Фотофакт: На берегу Псковы началось благоустройство парка Строителей
28.10.2019, 11:351 «Псковпассажиравтотранс» проверяет ситуацию с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком 28.10.2019, 11:270 Два «ВАЗа» горели в Опочецком районе 28.10.2019, 11:231 Псковичка, которая 5 лет борется с «наркопритоном» в своем подъезде, просит помощи у властей 28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.