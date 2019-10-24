Общество

В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек

Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире существует еще и такой праздник, как День бабушек и дедушек, который в настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира. В России его празднование приходится на 28 октября.

В численности населения Псковской области в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины: на начало 2019 года на 1000 мужчин приходилось 1969 женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения в этой возрастной группе становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 лет составляло 1466 человек, в возрасте 65-69 лет – 1730 человек, в возрасте 70-74 лет – 1946 человек, в возрасте старше 75 лет на 1000 мужчин приходилось 3233 женщины

116 мужчин и 75 женщин «элегантного» возраста (старше 60 лет) в 2018 году вступили в брак, из них 22 мужчины и 11 женщин ранее не состояли в браке.

Многие граждане в возрасте старше 60 лет продолжают трудовую деятельность. По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году уровень занятости населения в возрасте 60-69 лет составил 24,5%, в возрасте 70 лет и старше – 1,8% населения соответствующего возраста.

Прожить долго и счастливо, сохранив крепкое здоровье, – об этом мечтает каждый. Люди, достигшие 80-летнего возраста, по праву могут считаться долгожителями. В Псковской области по оценке на начало 2019 года в возрасте 80 лет и старше проживало 28435 человек. Подавляющее большинство долгожителей – женщины (22397 человек), а мужчин в возрасте 80 лет и старше – 6038 человек.

По оценке, долгожителей, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, на Псковщине 57 человек, 22 из них живут в областном центре.

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования, половозрастном и национальном составе населения страны. Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.

«Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. По получении окончательных результатов – в 2021–2022 годах – мы сможем составить точную статистическую картину о пожилых жителях Псковской области», - сообщили в Псковстате.