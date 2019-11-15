Общество

На улице Декабристов в Пскове тротуар не проложат из-за частной застройки

Подрядчик не сможет проложить тротуар вдоль всей дороги по улице Декабристов в Пскове. Как сообщила в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заместитель главы администрации города Елена Жгут, тротуар получится проложить лишь на 1,5 километра.

«Улица Декабристов будет отремонтирована. В конце декабря - срок сдачи. Тротуар будет устроен, но не на протяжении всей улицы: не позволяет захватить всю длину жилая застройка. Получится сделать лишь 1,5 километра, из 2,5. Тротуар устроят, где есть техническая возможность», - отметила Елена Жгут.