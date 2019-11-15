Общество

Названы опасные марки российского творога

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творога с массовой долей жира девять процентов популярных федеральных брендов, пишет «Лента.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».

Два образца - «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» - не прошли проверку на безопасность: там обнаружили высокое содержание дрожжей и плесени, причем в случае с «Останкинским» - в несколько сотен раз. У творога «Дмитровский молочный завод» содержание жира оказалось ниже, чем требует ГОСТ и чем указано в маркировке. По итогам всех тестов лишь один образец может быть рекомендован к покупке. Это творог «Домик в деревне».