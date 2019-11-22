Общество

Хамелеон коту не товарищ: псковичка привезла своих животных на Первый канал

Хамелеон Гоша, лысые кошка и морская свинка, необычная чихуахуа и их хозяйка, псковичка Марина Сукманова стали героями сегодняшней передачи «Видели видео» на Первом канале. Марину пригласили, увидев ее забавные видео в Инстаграм, сообщает «МК в Пскове».

Марина Сукманова рассказала в студии, что много лет работала с больными детьми, а домашние животные помогали переключиться и дарили позитив.

Хамелеон все время съемок сидел на плече у дочки Марины. «Хамелеон коту лысому товарищ?» - заинтересовались гости в студии.

«Они существуют параллельно. Гоша живет в большом террариуме, и кошки думают, что это телевизор, - улыбнулась Марина. - А собачка чихуахуа, кстати, необычного тигрового окраса, думает, что она кошка, потому что воспитывалась вместе с кошками».

Большой домашний зоопарк начался с лысой кошки, рассказала также псковичка. Потом семья завела лысых кошку и морскую свинку, а позже появились и другие животные.

«Дом в полном порядке», - успокоила Марина тех, кто начал спрашивать об ущербе от многочисленной живности.