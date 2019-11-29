Общество

12 декабря в Псковской таможне пройдет Общероссийский день приема граждан

12 декабря в Псковской таможне пройдет Общероссийский день приема граждан.

Общероссийский день приема граждан проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации в День Конституции Российской Федерации. В этот день граждане могут обратиться в Псковскую таможню лично, а также в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Прием граждан будет осуществляться в четверг 12 декабря с 12:00 до 20:00 по московскому времени в служебно-производственном здании Псковской таможни по адресу: 180000, город Псков, улица Воровского, 20.

Предварительная запись граждан на прием осуществляется по телефону (8112) 66 41 49 (приемная).

При обращении в Псковскую таможню лично при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.