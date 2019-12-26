Общество

На большой розыгрыш призов приглашает псковичей супермаркет «Перекресток» 30 декабря

Уже завтра состоится главный розыгрыш этой зимы в ТРК «Акваполис». 30 декабря в 19.00 супермаркет «Перекресток» приглашает всех обладателей уникальных купонов на большой розыгрыш в центральный атриум. Регистрация всех желающих начнется с 12.00 у входа в супермаркет «Перекресток» и у сцены в центральном атриуме.

Помимо главного приза - автомобиля - будут разыграны еще более 80 призов и подарков, среди которых карты «Год бесплатного кино» и билеты в кино от «Мираж синема», карты гостя и билеты в аквапарк «Акваполис», подарки и сертификаты от магазинов «Serginnetti» и «Mango», сертификаты на посещение ресторана «Инжир» , кафе «Вкус и цвет», «Пирогов» и другие призы и подарки.