Общество

Оставить все плохое в старом году пожелал Александр Козловский псковичам

С наступающим Новым годом и Рождеством поздравил жителей Псковской области депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Это самые любимые, добрые и волшебные дни, которые дарят нам исполнение желаний. Мы можем оставить в старом году все плохое, а в наступающий взять с собой веру в лучшее, в то, что обязательно случится, стоит только загадать», - цитирует его слова пресс-служба Псковского регионального отделения парии.

«В наступающем 2020 году желаю вам благополучия, здоровья и радости! Пусть в сердце всегда будет место для доброты, чуткости и отзывчивости, ведь только эти качества помогают делать счастливыми всех вокруг себя! Пусть в Новом году сбываются ваши заветные мечты, а светлые помыслы превращаются в добрые дела! Пусть он станет счастливым для вас и ваших близких!»- обратился к жителям региона Александр Козловский.