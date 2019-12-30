Общество

Оксана Федорова рассказала, как сохраняет спокойствие

Уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова рассказала в своей воскресной рубрике «Разговор по душам» в Инстаграм о том, как у нее получается быть хладнокровной, не обижаться на тех, кто обманул или поступил не по совести.

Как пишет «Московский Комсомолец Псков», ответ ей когда-то подсказал духовник: «Он мне сказал, что, когда вода в кастрюле кипит, прикрой крышечку. Потом и успокоишься. Всегда говори - за все Слава Богу».

Она также напомнила об опыте старца Паисия. В ответ на вопрос о том, как дела, он говорил, как сильно устает и сколько мучений претерпевает, но от таких ответов ему становилось только хуже.

«Стал он отвечать только: «Слава Богу! У меня все хорошо! У меня все просто прекрасно!» – даже когда ему было совсем тяжело. Он говорил нам, что, просто произнося эти слова, он уже получал отрезвление», - написала Оксана.

«Когда человек за все благодарит Господа, тогда все меняется, причем меняется само по себе и даже без участия Божественной благодати, здесь человек сам себе помогает», - резюмировала она.