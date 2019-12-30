Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Псковской области

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями Псковской области в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция директора по производству/главного технолога сыродельного завода с зарплатой от 150 000 рублей. При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 30 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Псковской области в 2018 году было сосредоточено в отраслях розничной торговли (29% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), ИТ, системной интеграции, интернета (15%), услуг для населения (10%), производства (9%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей медицины и фармацевтики, финансового сектора, сельского хозяйства, строительства и недвижимости (по 7%).

Если говорить о самых востребованных специалистах, то большим спросом у работодателей пользовались представители сфер продаж (28% от всех предложений о работе за год), рабочего персонала (20%) и производства (15%). Востребованными остаются работники из профобласти транспорта и логистики, начинающие специалисты (по 10%). Активно привлекали работодатели Псковской области кандидатов из сектора строительства и недвижимости, административный персонал и медиков (по 8%). Реже всего искали госслужащих и представителей сфер добычи сырья, искусства, развлечений и массмедиа.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 2019 года в Псковской области*

Должность Отрасль Размер предлагаемой зарплаты (руб.) Месяц размещения Директор по производству/ Главный технолог сыродельного завода Продукты питания От 150 000 Декабрь Заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Медицина От 150 000 Декабрь Главный инженер Услуги для населения От 150 000 Август Главный инженер Сельское хозяйство От 150 000 Июнь Директор птицефабрики Сельское хозяйство От 100 000 Октябрь Менеджер по развитию розничной сети Розничная торговля От 100 000 Март Ассистент руководителя Сельское хозяйство От 100 000 Ноябрь Администратор баз данных (Database Administrator DBA) Информационные технологии, системная интеграция, интернет От 100 000 Ноябрь Директор по маркетингу Сельское хозяйство От 100 000 Август Врач гинеколог-репродуктолог Медицина, фармацевтика, аптеки От 100 000 Май Менеджер по развитию розничной сети Розничная торговля От 100 000 Март

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.