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Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Псковской области

13.01.2020 11:58|ПсковКомментариев: 0

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями Псковской области в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция директора по производству/главного технолога сыродельного завода с зарплатой от 150 000 рублей. При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 30 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Псковской области в 2018 году было сосредоточено в отраслях розничной торговли (29% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), ИТ, системной интеграции, интернета (15%), услуг для населения (10%), производства (9%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей медицины и фармацевтики, финансового сектора, сельского хозяйства, строительства и недвижимости (по 7%).

Если говорить о самых востребованных специалистах, то большим спросом у работодателей пользовались представители сфер продаж (28% от всех предложений о работе за год), рабочего персонала (20%) и производства (15%). Востребованными остаются работники из профобласти транспорта и логистики, начинающие специалисты (по 10%). Активно привлекали работодатели Псковской области кандидатов из сектора строительства и недвижимости, административный персонал и медиков (по 8%). Реже всего искали госслужащих и представителей сфер добычи сырья, искусства, развлечений и массмедиа.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 2019 года в Псковской области*

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой зарплаты (руб.)

Месяц размещения

Директор по производству/ Главный технолог сыродельного завода

Продукты питания

От 150 000

Декабрь

Заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением

Медицина

От 150 000

Декабрь

Главный инженер

Услуги для населения

От 150 000

Август

Главный инженер

Сельское хозяйство

От 150 000

Июнь

Директор птицефабрики

Сельское хозяйство

От 100 000

Октябрь

Менеджер по развитию розничной сети

Розничная торговля

От 100 000

Март

Ассистент руководителя

Сельское хозяйство

От 100 000

Ноябрь

Администратор баз данных (Database Administrator DBA)

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

От 100 000

Ноябрь

Директор по маркетингу

Сельское хозяйство

От 100 000

Август

Врач гинеколог-репродуктолог

Медицина, фармацевтика, аптеки

От 100 000

Май

Менеджер по развитию розничной сети

Розничная торговля

От 100 000

Март

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Теги: #вакансия #зарплата #работа #профессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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