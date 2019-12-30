Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Псковской области

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями Псковской области в 2019 году.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция директора по производству/главного технолога сыродельного завода с зарплатой от 150 000 рублей. При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 30 000 рублей.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Псковской области в 2018 году было сосредоточено в отраслях розничной торговли (29% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), ИТ, системной интеграции, интернета (15%), услуг для населения (10%), производства (9%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей медицины и фармацевтики, финансового сектора, сельского хозяйства, строительства и недвижимости (по 7%).
Если говорить о самых востребованных специалистах, то большим спросом у работодателей пользовались представители сфер продаж (28% от всех предложений о работе за год), рабочего персонала (20%) и производства (15%). Востребованными остаются работники из профобласти транспорта и логистики, начинающие специалисты (по 10%). Активно привлекали работодатели Псковской области кандидатов из сектора строительства и недвижимости, административный персонал и медиков (по 8%). Реже всего искали госслужащих и представителей сфер добычи сырья, искусства, развлечений и массмедиа.
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 2019 года в Псковской области*
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой зарплаты (руб.)
|
Месяц размещения
|
Директор по производству/ Главный технолог сыродельного завода
|
Продукты питания
|
От 150 000
|
Декабрь
|
Заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением
|
Медицина
|
От 150 000
|
Декабрь
|
Главный инженер
|
Услуги для населения
|
От 150 000
|
Август
|
Главный инженер
|
Сельское хозяйство
|
От 150 000
|
Июнь
|
Директор птицефабрики
|
Сельское хозяйство
|
От 100 000
|
Октябрь
|
Менеджер по развитию розничной сети
|
Розничная торговля
|
От 100 000
|
Март
|
Ассистент руководителя
|
Сельское хозяйство
|
От 100 000
|
Ноябрь
|
Администратор баз данных (Database Administrator DBA)
|
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
|
От 100 000
|
Ноябрь
|
Директор по маркетингу
|
Сельское хозяйство
|
От 100 000
|
Август
|
Врач гинеколог-репродуктолог
|
Медицина, фармацевтика, аптеки
|
От 100 000
|
Май
|
Менеджер по развитию розничной сети
|
Розничная торговля
|
От 100 000
|
Март
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.