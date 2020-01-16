Мобильный планетарий будет работать в ТРК «Акваполис» в Пскове

18 января, в субботу, в ТРК «Акваполис» в Пскове мобильный планетарий расположится в центральном атриуме, у сцены, начиная с 10.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса.
Мобильный планетарий приглашает детей и их родителей на удивительные и захватывающие путешествия к звездам и другие увлекательные программы.
Мобильный планетарий - это научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Ведь внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов.
Цена билета:
- взрослый 180 рублей
- детский 130 рублей
(дети до 5 лет с родителями бесплатно)