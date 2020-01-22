Общество

Губернатор поздравил жителей Великолукского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественное мероприятие «Минувших лет святая память», посвященное 76-й годовщине освобождения Великолукского района от немецко-фашистских захватчиков, прошло в пятницу, 24 января, в Булынинском сельском Доме культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в нем приняли участие представители власти региона и муниципалитета, ветераны, жители деревни Булынино и других деревень Великолукского района.

Поздравление с памятной датой участникам торжественного мероприятия направил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Освобождение Великолукского района далось высокой ценой. Более трех сотен деревень были разрушены врагом, каждый седьмой житель погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Этот вклад в победу навсегда останется в памяти россиян, как и невероятный труд тех, кто восстанавливал район, помогал заново поднимать хозяйство, строить дома и современную инфраструктуру. Поэтому особенные слова благодарности я хочу адресовать нашим дорогим ветеранам. Вы - наша гордость и пример для подражания. Крепкого здоровья, долголетия, пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными вашего наследия, с уважением и благодарностью относиться к свидетелям и участникам тех событий», - отмечается в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

Глава Великолукского района Сергей Петров отметил, что подвиг, который совершили в годы войны великолучане, является эталоном мужества и людской несгибаемости. «Мы с гордостью и трепетом в сердце храним память о наших земляках - истинных патриотах своей страны и настоящих героях», - добавил он.

В рамках торжественного мероприятия также были возложены гирлянды памяти славы на двух захоронениях, находящихся в деревне Булынино.

Напомним, оккупация территории Великолукского района немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. За время войны были сожжены и разрушены около 350 сел и деревень. Более 11 тыс великолучан погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Свыше 16,5 тыс солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31-м воинском захоронении района.

Отметим, указом президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлено изданием Великолукского района «Наш путь»