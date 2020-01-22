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Общество

Псковский облсовпроф предлагает администрации области совместно выработать комплекс мероприятий по оздоровлению населению на базе профсоюзных учреждений

27.01.2020 19:49|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова предлагает администрации Псковской области в рамках социального партнерства вступить в переговоры с СОП Псковский облсовпроф  по выработке мероприятий по оздоровлению и реабилитации лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Псковской области на базе лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам.

Это предложение содержится в обращении, направленном лидером псковских профсоюзов главе региона Михаилу Ведерникову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в обращении отмечается, что демографическая ситуация в Псковской области влияет на развитие региона. Превышение смертности над рождаемостью в первом полугодии 2019 года составило 2,097 раза. По данным комитета по юстиции Псковской области, в Псковской области за 2019 год умерло 10 591  человек, а родилось 5389  человек. Естественная убыль населения по итогам 2019 года остается достаточно высокой.

Председатель Псковского облсовпрофа подчеркивает, что основными причинами смертности в Псковской области по-прежнему остаются болезни системы кровообращения, новообразования:

«На наш взгляд, основными причинами развития негативных тенденций в сфере здоровья населения являются стрессы, повышенная нагрузка при выполнении трудовых обязанностей, интенсивность перегрузок при работе более чем на одну ставку, профессиональное выгорание, нервные нагрузки в связи с низким уровнем заработной платы по сравнению со средним по стране и средним по ближайшим регионам.

Растет с каждым годом количество смертельных несчастных случаев, не связанных с производством (вследствие общего заболевания). Возраст погибших от 30 до 60 лет, т.е. работники умирают задолго до достижения пенсионного возраста. Основными причинами таких несчастных случаев являются заболевания сердца и сосудов. Зачастую информация о том, что у работника имелось подобное заболевание, появляется только после его смерти.

В 2018 году из 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 9 оказались по причинам, не связанным непосредственно с производством.

В 2019 году из 8 несчастных случаев со смертельным исходом на производстве, к расследованию которых привлекалась профсоюзная сторона, 6 были признаны комиссией по расследованию несчастных случаев не связанными с производством», — говорится в обращении.

Безусловно, решать проблемы необходимо комплексно и СОП Псковский облсовпроф, как самая массовая общественная организация Псковской области, объединяющая членов профсоюзов разных отраслей, профессий и должностей, проживающих во всех муниципальных образованиях региона, не может оставаться в стороне.

С 2010 года Псковский облсовпроф, приложив серьезные усилия, сумел добиться определенного укрепления материальной базы объектов оздоровления и отдыха, находящихся в собственности профсоюзов.

Обладая рекреационными ресурсами, СОП Псковский облсовпроф разработал и на протяжении ряда лет реализует ряд программ, направленных на оздоровление жителей Псковской области.

В качестве стимулирования профактива области действует программа реализации льготных профсоюзных путевок. Ежегодно около 2000 членов профсоюзов оздоравливаются в санаториях. Около 300 человек воспользовались программами оздоровления, предоставляемыми учреждениями отдыха и оздоровления «Алоль» и «Пушкиногорье».

Помимо оздоровительных программ реализуются и программы, направленные на реабилитацию лиц, имеющих высокую степень профессионального выгорания. За 2019 год 1250 членов профсоюзов приняли участие в программе «Социально-психологической реабилитации» и свыше 200 членов профсоюзов приняли участие в проекте «Танцетерапия».

Осознавая значимость реабилитационных и оздоровительных мероприятий для улучшения здоровья жителей Псковской области, СОП Псковский облсовпроф готов предложить в рамках социального партнерства в регионе реализацию программ оздоровления и реабилитации не только для членов профсоюзов региона, но и для работников тех организаций и учреждений, где нет профсоюзных организаций.

При разработке в рамках социального партнерства различных программ, направленных на нивелирование профессионального выгорания, профессиональных перегрузок трудящихся Псковской области, СОП Псковский облсовпроф может предложить реализацию данных программ на базе своих оздоровительных учреждений.

ЛПУ «Санаторий «Хилово» функционирует круглогодично, рассчитан на 680 мест и готов предоставить уникальные ресурсы для профилактики, лечения и реабилитации лиц с заболеваниями:

— костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата;

— нервной системы;

— органов пищеварения;

— эндокринной системы;

— органов дыхания;

— органов кровообращения;

— мочеполовой системы;

— кожи;

— уха, горла, носа.

            ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» функционирует круглогодично и рассчитан на 450 мест для лечения заболеваний:

— опорно-двигательного аппарата;

— органов дыхания;

— сердечно-сосудистой системы;

— гастроэнтерологии;

— неврологии.

ЛПУ «Санаторий «Череха» функционирует круглогодично, рассчитан на 140 мест для оздоровления лиц с заболеваниями и расстройствами нервной системы и системы кровообращения. А также для профилактики и лечения сопутствующих заболеваний органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Как уже отмечалось, помимо лечебно-профилактических учреждений СОП Псковский облсовпроф готов предоставить для профилактики и реабилитации профессионального выгорания и синдрома хронической усталости ресурсы учреждений отдыха и оздоровления.

База отдыха и оздоровления «Алоль» имеет возможность предоставить места для проживания как летнего, так и всесезонного типа. Для активного отдыха учреждение предлагает использовать пейнтбольную площадку, веревочный парк, лодочную станцию. Особенности ландшафта позволяют в зимнее время активно использовать лыжи.

База отдыха «Пушкиногорье» готова разместить единовременно 380 гостей, приехавших для общения с природой и готовых прикоснуться к духовности и величию Пушкинского музея-заповедника.

Мы считаем, что использование вышеперечисленных ресурсов в совместных с Администрацией Псковской области, региональным представительством Союза промышленников и предпринимателей, Псковским облсовпрофом проектах позволит значительно улучшить ситуацию с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома хронической усталости и признаков профессионального выгорания, что, в свою очередь, поможет уменьшить смертность в регионе и в лучшую сторону повлиять на демографическую ситуацию.

Тем более что в регионе подобные проекты уже действовали до 2015 года. В этот период показатели смертности населения снизились и были ниже 19, по сравнению с 2010 годом в котором показатель смертности составил 21,8.

По данным Псковстата, начиная с 2011 года, наблюдалось заметное сокращение и последующая стабилизация темпов снижения численности населения с 1,6 процента в 2010 году до 0,7 процента в 2015 и 2016 годах, пока действовали постфакторы оздоровительных программ. Но, начиная с 2017 года, темпы сокращения численности начали снова расти и составили 0,9 процента в 2017 году и 1,1 процента (по предварительным данным) в 2018 году.

Предлагаем в рамках социального партнерства вступить в переговоры с СОП Псковский облсовпроф  по выработке мероприятий по оздоровлению и реабилитации лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Псковской области на базе лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам».

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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