Общество

ТРК «Акваполис» приглашает на День святого Валентина

15 февраля в ТРК «Акваполис» Пскове состоится праздничная программа «День влюбленных в «Dоммо» в честь святого Валентина и открытия нового магазина в торгово-развлекательном комплексе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК, программа получила название уютная, так как будет ориентирована на семейную аудиторию и будет рассчитана как на взрослых, так и на детей.

В программе - выступление артистов, конкурсные и игровые программы, призы и подарки от нового магазина.

Начало программы в 15.00. Праздник состоится в галерее у магазина «Dоммо».

Вход свободный.