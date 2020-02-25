Общество

ТРК «Акваполис» приглашает псковичей за армянскими экопродуктами

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает псковичей посетить отдел «Дары Армении» фреш-маркета «Корзинка». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса, в этом отделе посетители смогут приобрести экопродукты прямиком из Армении.

«Весь ассортимент поставляется из Армении. Отличительная особенность армянской продукции - сырье, из которого она готовится. Плодородная почва и благоприятные погодные условия Армении позволяют выращивать разные виды овощей, фруктов и ягод без всяких добавок и химикатов. На территории всей страны расположены многочисленные источники родниковой воды. Это тоже важное условие, которое дает продукту особый вкус, цвет, консистенцию. Все это делает нашу продукцию особенной», - в администрации ТРК.



