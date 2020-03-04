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Общество

Судья Арбитражного суда Псковской области ушла в почетную отставку

04.03.2020 17:03|ПсковКомментариев: 0

Коллектив Арбитражного суда Псковской области в торжественной обстановке проводил в почетную отставку судью Татьяну Самойлову.  Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Председатель суда Федор Тимаев открыл торжественное совещание словами благодарности за проделанную работу, профессионализм, умение жить с коллективом одними помыслами и заботами. Далее слово для поздравлений было предоставлено председателю Квалификационной коллегии судей Псковской области Дмитрию Устинову. Судьи, работники аппарата суда пожелали Татьяне Самойловой крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла.

В ответном слове она поблагодарила всех за совместную работу и за поздравления, прозвучавшие в ее адрес.

Татьяна Самойлова родилась 19 июня 1961 года в городе Острове. Окончила в 1987 году Ленинградский государственный университет, по специальности «юриспруденция», квалификация юрист. Стаж работы по юридической профессии составляет более 30 лет, из них в должности судьи - более 13 лет.

Указом президента Российской Федерации от 20 сентября 2006 года №1021 назначена судьей Арбитражного суда Псковской области на 3-летний срок полномочий. Указом главы государства от 10 ноября 2009 года №1268 - без ограничения срока полномочий.

Решением Высшей Квалификационной коллегии судей от 17 сентября 2019 года Татьяне Самойловой был присвоен первый квалификационный класс. С мая 2016 года она является членом квалификационной коллегии судей Псковской области.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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