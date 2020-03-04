Общество

39 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства провела инспекция труда Псковского облсовпрофа в 2019 году

В 2019 году специалистами инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов проведено 39 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В отчете инспекции за 2019 год отмечается, что анализ результатов этих проверок показывает: нарушения трудовых прав имеют распространенный характер, выявляются неоднократно, имеют тенденцию к повторению, в связи с чем проблема соблюдения работодателями трудового законодательства продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в сфере социально-трудовых отношений.

Правовые инспекторы СОП Псковский облсовпроф установили ряд наиболее частых нарушений: не установлены дни и нарушены сроки выплаты зарплаты или оплаты отпуска; в расчётных листках работников не установлены в полном объёме все составные части заработной платы; в трудовых договорах отсутствует условия труда на рабочем месте; в коллективных договорах не устанавливается порядок проведения индексации заработной платы работников; работодатель не знакомит работников под роспись с должностной инструкцией. Кроме того, работодатель зачастую не производит процедуру учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при утверждении формы расчётного листка, составлении графиков сменности, правил внутреннего трудового распорядка, книги учета движения трудовых книжек.

По результатам проверок во всех случаях специалистами инспекции труда оформляются рекомендации, справки, акты, представления, содержащие требования об устранении выявленных нарушений. При необходимости материалы проверок направляются в Государственную инспекцию труда в Псковской области или в органы прокуратуры.

В целом деятельность инспекции труда Псковского облсовпрофа в 2019 году показала, что проводимые проверки способствуют сокращению нарушений трудового законодательства работодателями, способствуют восстановлению нарушенных прав членов профсоюза, в связи с чем должны носить массовый характер и охватывать как можно большее количество предприятий и организаций, в которых работают члены профсоюза.