Общество

Дмитрий Медведев обозначил перед губернаторами задачи по работе партии в условиях пандемии коронавируса

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии, восемь из которых - главы субъектов РФ. Он поставил перед ними ряд задач, касающихся работы реготделений в условиях пандемии коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, - сказал председатель партии. - Сейчас нужно добиться максимального эффекта - помочь стране и помочь людям».

Он поблагодарил медицинских работников и волонтеров, работающих в условиях пандемии коронавируса. По словам Медведева, они профессионально и самоотверженно делают все необходимое, чтобы помочь тем, кто болеет.

Он напомнил, что «Единая Россия» готовит предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно из-за эпидемии, а также организует в регионах общественные штабы на базе общественных приемных партии.

«В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе первичных отделений партии. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории: одинокие пенсионеры, инвалиды, те, кто входит в так называемую «группу риска». Важно, чтобы наши однопартийцы дошли, дозвонились до этих людей, оказали им любую необходимую помощь», - сказал Медведев.

Председатель партии также призвал губернаторов помочь социально-ответственному бизнесу в период эпидемии. «И аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. Конечно, здесь нужно проявить понимание и социально-ответственному бизнесу помочь», - сказал Медведев.

Он также отметил, что «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную Думу. «Каждый из вас в своем регионе будет отвечать за ее выполнение. От этого напрямую зависят результаты партии на выборах всех уровней. Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах», - сказал Медведев.

В Псковской области представители «Единой России» готовы оказать помощь всем жителям региона, кто в ней нуждается.

«Для этого задействуем все партийные ресурсы. Начал работу региональный волонтерский центр «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Наша задача быть на связи с теми, кому может понадобиться помощь. В первую очередь это ветераны Великой Отечественной войны, люди пожилого возраста. Общественные приемные партии продолжают работать в дистанционном режиме. Ситуация в регионе стабильная, но мы готовы в любой момент задействовать все наши ресурсы. Активисты «Народного контроля» ежедневно проводят мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе продукты питания, медицинские изделия, товары первой необходимости», - отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.

Напомним, региональный волонтерский центр расположен по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 9.

телефон центра – (8112) 66-25-12,

телефоны «горячей линии»: 8-800-444-10-41, (8112) 299-003, 8-800-200-34-11

Ранее в «Единой России» заявили, что из-за пандемии партия сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году, а также транспортные и другие организационные расходы. Эти средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам).