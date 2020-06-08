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Общество

Трамвпункт закрыт в Пскове

08.06.2020 19:32|ПсковКомментариев: 0

С сегодняшнего дня закрыт псковский травмпункт. Как сообщает ГТРК «Псков», это связано с тем, что Городская больница полностью перепрофилирована под ковид-центр. В случае травмы детей будут принимать в Детской областной больнице, где уже подготовили травматологическое отделение. Взрослым необходимо обращаться в экстренное отделение Областной больницы.

Псковская городская больница – Ковид-центр. Сюда поступают больные коронавирусом со всей области. Травматологическое отделение теперь тоже перепрофилируют, здесь будет второй приёмный покой.

«Здесь будет приёмный покой – фильтр-боксы для пациентов с пневмонией. Для того, чтобы пациенты, обращающие в травмпункт, не соприкасались с пациентами, обращающимися в ковид-центр, принято решение о том, чтобы это делалось на базе областных больниц с более лучшим уровнем оказания помощи», - рассказал главный врач Псковской городской больницы, Алексей Васильев.

Детям с травмами теперь нужно направляться в Детскую областную больницу. Там уже подготовили травматологическое отделение. Добавим, что врачи-травматологи, в том числе и детские, из Городской больницы перейдут на новое место работы и продолжат работать с пациентами.

В Псковской областной больнице в экстренном приёмном отделении будут принимать взрослых пациентов с травмами. В помощь медикам, сюда также будут направлены специалисты Городской больницы. Впрочем, сюда и так, минуя городской травмпункт, в год поступает около 3000 травмированных пациентов.

«Мы готовы к любому потоку пациентов. Включая даже массовое поступление больных, такие ситуации бывают редко, но, тем не менее бывают. Поэтому для нас это не будет существенным увеличением объёма, но более чёткой работы в приёмном отделении и маршрутизации пациентов», - главный врач Псковской областной клинической больницы, Анатолий Волков.

Эти изменения временные. Городской травмпункт вернётся на своё место сразу же после эпидемии.

Теги: #коронавирус #травмпункт
Источник: Псковская Лента Новостей
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