Спорт

Гости клубов «Супер фитнес» и «Сфитнес» в Пскове могут вернуть налоговый вычет

Гости клубов «Супер фитнес Псков» и «Сфитнес Псков» могут вернуть налоговый вычет за спорт в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фитнес-клубов Георгий Понамарев.





Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков»

«В 2025 году, тренируясь в любом из клубов, вы сможете получить налоговый вычет на спорт», - рассказал директор.

Особенно это актуально в преддверии Нового года, когда можно получить не только бонусы, но и налоговый вычет.

«Быть стройным, красивым и здоровым становится всё выгоднее!» - подытожил Георгий Понамарев.