Общество

Выставка Salone del Mobile.Milano соберет экспертов индустрии в апреле 2021 года

Уже ставшая традиционной выставка Salone del Mobile.Milano, главное событие года для итальянских производителей мебели и предметов интерьера, вынуждена «пропустить» 2020 год.

Как отметил Клаудио Лути, президент выставки, из-за пандемии COVID-19 организаторы масштабного события, на которое обычно съезжаются сотни делегаций от именитых представителей индустрии, пройдет в апреле следующего года – ориентировочно с 13 по 18 апреля.

Безопасность – наш главный приоритет

Решение инициаторам выставки далось нелегко, но они, по словам Лути, поставили в приоритет здоровье и безопасность гостей и участников выставки. Судя по статистике прошлых лет, Salone del Mobile в Милане обычно посещают более 350 тысяч человек и делегации из 160 стран – и в нынешних условиях проведения столь масштабного события невозможно.

Ожидается, что к указанной дате итальянская и европейская промышленность вернется в колею, чтобы представить на Salone del Mobile.Milano 2021 сотни моделей трендовой мебели, новые интерьерные решения, осветительную технику, люстры и многое другое.

К тому же, в следующем году выставка отметит свой юбилей – 60 лет работы на благо мира мебельной и интерьерной моды, не только Италии, но и всего мира, и многие производители особенно готовятся к важной дате.

Что мы увидим в Милане в 2021 году

Формально представители итальянской мебельной сферы еще не перезапустили производство, но они не сидят без дела. В данный момент они на практике тестируют инновационные технологии коммуникации, конференций, удаленного обмена опытом.

Не сидят без дела и проектировщики, и дизайнеры – они активно используют интерактивные и сетевые технологии, онлайн мастерские и виртуальные круглые столы для плодотворного общения. Поэтому новые коллекции, по уверению Клаудио будут, и мы их обязательно увидим.

Для производителей юбилейная выставка станет реальной возможность для перезапуска, наверстывания и реализации идей сразу за два года – это, как минимум, отразится на представленных коллекциях мебели, осветительных приборов, предметов рабочего, офисного, домашнего интерьера.

Отыграться за год простоя

На данном этапе планируется, что параллельно пройдут сразу несколько биеннале, включая выставку мебели Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Bagno, выставку кухонных технологий Technology for the Kitchen, выставку технологий планирования рабочего пространства Workplace3.0, S.Project, площадку для независимых дизайнеров SaloneSatellite и многие другие.

Ожидается, что предстоящая в апреле следующего года выставка станет самым глобальным, масштабным (площадь 230 000 м2), разноплановым событием отрасли за последние десятилетия.