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Между Псковом, Калининградом и Анапой начали летать самолеты. ФОТО. ВИДЕО

Состоялся запуск авиарейсов по маршрутам Псков – Калининград и Псков – Анапа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги сегодня прибыл первый самолет из Калининграда с 41 человеком на борту. Из них 15 человек полетят в Анапу на этом же самолете.

Рейсы Псков – Калининград и Псков – Анапа обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Полеты в обоих направлениях будут совершаться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Рейс из Калининграда отправляется в 11.00 и прибывает в Псков в 13:10. Этот же борт в 13:50 вылетает на Анапу. Навстречу ему из Анапы направляется другой самолет, который по прибытию в Псков отправится в Калининград. Данным рейсом из Пскова в день старта авиасообщения вылетели 25 пассажиров, из которых четверо планируют продолжить путь в Калининград.

Время в пути между Псковом и Анапой составляет от 2 часов 45 минут до 3 часов. Прибытие в аэропорт Витязево Анапы назначено на 16:25. Из Анапы самолет отправляется в 13:40. Прибытие в Псков – в 16:40.

Из Пскова до Калининграда можно долететь за 1 час 10 минут. Причем из-за часовых поясов разница во времени между отправлением и прибытием составит всего 5 минут. Отправление из Пскова запланировано на 17:10. Прибытие в Калининград – в 17:15.

Стоимость билетов по маршруту Псков – Калининград составляет от 2 500 рублей, по маршруту Псков – Анапа – от 3 500 рублей.

Полеты осуществляются на самолетах российского производства «Sukhoi Superjet». Пассажировместимость судна - 50 человек. Экипаж состоит из двух пилотов и 1-2 бортпроводников. Максимальная крейсерская скорость самолета – 860 км/ч, максимальная высота полета – 12,5 км.

Добавим также, что из псковского аэропорта можно улететь в Москву и Сочи. Эти рейсы обслуживает авиакомпания «Азимут».

Запуск новых авиарейсов стал возможен благодаря целенаправленной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Росавиацией, министерством обороны РФ, авиаперевозчиками.