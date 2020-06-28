Общество

Олег Брячак предложил разрешить банкротам возглавлять религиозные и политические организации

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак предложил разрешить банкротам возглавлять религиозные и политические организации. Свою новую законодательную инициативу он озвучил на сессии гордумы 30 июня, и она нашла поддержку у большинства депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас есть учителя, врачи, а есть банкроты. В этом зале мы отражаем все слои нашего общества и можем предлагать законодательные инициативы, направленные на помощь всем слоям, в том числе банкротам. В том числе банкротам», - пояснил депутат, напомнив, что сам он является банкротом и многодетным отцом.

Нынешнее законодательство, по его словам, предусматривает, что если гражданин банкрот, он не может в течение трех лет занимать руководящие должности, то есть быть руководителем юрлиц. В том числе они не могут возглавлять религиозные и политические организации. «Предлагаем разрешить банкротам возглавлять политические и религиозные организации. они не занимаются коммерческой деятельностью. Почему банкрот не может быть духовным или политическим лидером?», - обозначил Олег Брячак суть своего предложения. При этом он заверил коллег-депутатов, что не отстаивает в данном случае свои интересы как экс-руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», лишившийся данного поста именно по причине своего банкротства.

Однако некоторые депутаты, в частности, Федор Постнов и Дмитрий Пермяков усомнились в чистоте его помыслов, узрев в его инициативе личную заинтересованность. «Не хотите как депутат снять этот вопрос с повестки?» - предложил Олегу Брячаку Федор Постнов. «Не хочу», - сказал депутат. В конечном счете большинством голосов депутаты приняли его инициативу.

В текст документа будут внесены редакционные правки, на которые указал юридический отдел гордумы, и после этого он будет направлен на рассмотрение в Псковское областное Собрание. Если региональный парламент одобрит эту инициативу, она будет направлена в Госдуму как проект федерального закона «О внесении изменения в статью 213.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».