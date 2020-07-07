Общество

Локнянская средняя школа получила новый автобус

Локнянская средняя школа получила новый автобус для экскурсий и поездок на спортивные мероприятия. Об этом сообщает газета «Восход».

Фото: газета «Восход»

Автобус оборудован в соответствии с современными требованиями средствами для перевозки детей: системой ГЛОНАСС, тахографом для учета времени водителя и другими. Автобус будет использоваться для подвоза школьников на спортивные и внеклассные мероприятия. Появление нового автобуса, который давно ждали в школе, расширит возможности спортивной и внеклассной работы», - рассказала директор Локнянской средней школы Людмила Григорьева.

ПАЗ на 31 место получил водитель Андрей Баранов, за которым уже закреплен новый автобус.