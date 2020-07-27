Общество

Власти Псковского района поздравили жителей с 76-й годовщиной освобождения от фашистов

Глава Псковского района Наталья Федорова и председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов поздравили жителей с 76-летней годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей и малолетние узники, жители и гости Псковского района! 76 лет назад ценой огромных усилий и героизма советских воинов Псковский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на все ужасы того страшного и жестокого времени, наши отцы, матери, деды и прадеды отстояли нашу землю, а затем, преодолевая неимоверные трудности, возродили ее к жизни. В этот день мы скорбим и воздаем должное погибшим и выражаем безмерное уважением к ныне живущим ветеранам, выполнившим свой священный долг по защите родного Отечества. Прошло 76 лет, а нам по-прежнему больно и горько от этих потерь. Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу возможность свободно жить, мирно работать и растить детей», - говорится в поздравлении.

Районные власти пожелали жителям мирного неба, счастья и благополучия в семьях. «Ветеранам желаем крепкого здоровья, домашнего тепла и долгих лет жизни. Спасибо вам за ратный подвиг и самоотверженный труд. Вечная память солдатам, одержавшим Победу над врагом и защитившим наше будущее – вечная слава воинам-освободителям Псковского района», - сказано в поздравлении.