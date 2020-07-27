Общество

Останки 54 советских бойцов перезахоронили в Жидиловом бору

Сегодня, 27 июля, на воинском мемориале «Жидилов бор» в Псковском районе состоялась церемония перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны советских бойцов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поисковые отряды в рамках проекта «Вахта памяти - 2020» нашли на территории Псковского района останки 54 погибших солдат и офицеров советской армии, и только троих из них смогли опознать — это рядовые Василий Бабин, Михаил Сазонов и Петр Федоров. Представители поискового отряда «Обелиск» рассказали, что установить личности погибших удалось при помощи именных ложек и котелка.

Рядовые Бабин, Сазонов и Федоров пали в 1944 году при освобождении Псковского района в Ершовской волости. Известно, что солдаты погибли в марте: Василий Бабин - 9, Петр Федоров — 17, а Михаил Сазонов - 30 марта.

Поисковики смогли найти родственников двух опознанных солдат — Бабина и Сазонова, и сегодня они присутствовали на церемонии перезахоронения.

«Когда на нас вышли поисковики и рассказали нам обо всем, мы испытали шок. Мы благодарны поисковому отряду», - рассказала внучка Михаила Сазонова, которая приехала в Псковский район из Москвы с семьей.

Заупокойную литию по воинам, павшим в боях за Родину, отслужил настоятель храма Михаила Архангела отец Георгий. Затем присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто защищал Псковскую землю.

«Сегодня годовщина освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков. Земля наша - многострадальная. Здесь, перед Псковом, находились немецкие укрепительные сооружения, поэтому каждый метр полит кровью. На территории Ядровской, Краснопрудской, Ершовской волостей шли ожесточенные бои. Благодаря активной работе поисковиков, которые поднимают останки погибших бойцов, в этом году будет перезахоронено 54 бойца советской армии, к сожалению, имена только трех человек известны. К счастью, нашли родственников погибших. Я понимаю их чувства, что для них это значит», - сказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей глава Псковского района Наталья Федорова и добавила, что самое главное для всех поколений - это память о погибших за Родину.

Поздравляя ветеранов, тружеников тыла, несовершеннолетних узников, Наталья Федорова отметила, что каждый год на мемориале «Жидилов бор» жители района воздают дань памяти тем, кто защищал Псковскую землю. «Важно помнить, кто дал нам мир ценой своей жизни, и не дать исказить историю», - подчеркнула глава района.

С годовщиной освобождения Псковского района жителей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Приветственный адрес главы региона зачитал руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов: «Это скорбный и вместе с тем торжественный день для каждого жителя. Сегодня Псковский район отмечает 76-летие свободы от немецкого рабства, когда годы оккупации, пыток и издевательств закончились изгнанием фашистов с родных земель. Мы говорим слова благодарности всем соотечественникам, кто воевал за освобождение на фронте и в тылу, кто был замучен фашистами и кто выжил, кто вернулся в родные земли и восстановил район».

Глава Ершовской волости Олег Трашков поприветствовал родственников двух погибших бойцов и поблагодарил всех, кто принимает участие в поддержании порядка на братских захоронениях в районе.

В завершении мероприятия руководитель поискового отряда «Обелиск» Павел Васильев передал родственникам павших бойцов Сазонова и Бабина их личные вещи — именные ложки.