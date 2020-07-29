Общество

В Печорском районе подвели итоги внеочередных выборов главы района

В Печорском районе Псковской области состоялось награждение членов территориальной и участковых избирательных комиссий за организацию и проведение досрочных выборов главы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель ТИК Печорского района Нина Круглова.

Было представлено три вида наградных документов, из них 5 почетных грамот Избирательной комиссии Псковской области, 10 благодарственных писем Избирательной комиссии Псковской области, 131 благодарность Избирательной комиссии Псковской области.

Также на мероприятии были переданы дипломы наблюдателям от Общественной палаты Псковской области.

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29 июля в Печорском районе подвели итоги досрочных выборов главы района. В мероприятии приняли участие руководство Избирательной комиссии Псковской области, глава Печорского района Сергей Тарасик, председатели и члены территориальной и участковых избирательных комиссий.