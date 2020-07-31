Общество

В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования

В Псковском районе 31 июля обсудили подготовку к единому дню голосования. Руководство избирательной комиссии встретилось с председателями и членами территориальной и участковых избирательных комиссий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Перед началом мероприятия наблюдателям, которые работали на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, вручили дипломы от Общественной палаты Псковской области, а также выразили благодарность всем, кто занимался организацией голосования. Председателю ТИК района вручили новый компьютер, который был приобретен на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Михаилом Ведерниковым.

В ходе обучающего семинара его участники обсудили подготовку к проведению голосования 13 сентября. Особое внимание уделили работе с ожидаемым большим количеством наблюдателей от политических партий.

«Они не всегда ладят между собой и часто подменяют понятия "наблюдение за ходом голосования" и "наблюдение за комиссией" - это разные вещи. Некоторые этим грешат, пытаются работать на информационную сенсацию найти нарушение у комиссий, хотя этих нарушений нет», - отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В облизбиркоме понимают возможность конфликтных ситуаций при столь сильной конкуренции и возможность появления людей, которые ведут себя не в рамках закона. Для их исключения участки будут оснащены подробными выдержками из законодательства о правах членов комиссий, наблюдателей и избирателей.

Избирательные комиссии просят наблюдателей вести себя корректно, уважать труд работников комиссий и своих коллег, которые будут представлять политические партии.