Общество

Сотрудники МЧС начали проверку систем противопожарной защиты в псковских школах

Сотрудники МЧС приступили к оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году в рамках профилактической операции «Школа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С 10 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в составе муниципальных комиссий обследуют объекты образования на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

В ходе приемки учреждений образования сотрудники государственного пожарного надзора уделяют особое внимание наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Кроме того, с персоналом объектов проводятся противопожарные инструктажи, в ходе которых до них в обязательном порядке доводят алгоритм действий при пожаре, телефонные номера вызова подразделений пожарной охраны, а также проводят проверку знаний ответственных за пожарную безопасность.