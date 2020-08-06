Общество

Госархив рассказал о действовавших 75 лет назад правилах посещения общественной бани в Пскове

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал о правилах, действовавших при посещении общественной бани в Пскове в 1945 году.

Так, деньги, ценные вещи и оружие требовалось сдавать в кассу. «Это следует из правил, действовавших в 1945 году. Вчитаемся. Дети дошкольного возраста мылись бесплатно. Не разрешалось в банях распивать спиртное, натираться лекарствами, приносить с собой бьющуюся посуду», - рассказали в архиве.

Смотрите также В госархиве рассказали о дефиците мяса в Пскове

«У вас не возник вопрос, куда девали посетители квитанцию, которую получали после сдачи денег и оружия в кассу?» - поинтересовались сотрудники госархива у читателей.